Наньчан, Китай, 25 августа, 2022, 05:03 — ИА Регнум. Восточно-Китайская провинция Цзянси повысила уровень реагирования на чрезвычайные ситуации из-за засухи с уровня IV до уровня Ⅲ, начиная с 24 августа, поскольку засуха в регионе продолжается, сообщает агентство Синьхуа.

Justin Scott Засуха

В Китае действует четырехуровневая система реагирования на чрезвычайные ситуации для оказания помощи в случае стихийных бедствий, причем уровень IV является самым низким, а уровень I — самым высоким. С 15 июля по 23 августа из-за безжалостной засухи пострадали почти 3 млн человек из 104 районов провинции. В общей сложности было повреждено 365 300 га посевов.

Провинция направила более 1,5 млн человек на борьбу с засухой. В пострадавших районах также были выделены средства защиты от засухи, что помогло сократить потери товарных культур на 3,2 млрд юаней (около $465,9 млрд) и потери зерна примерно на 3,26 млрд юаней.