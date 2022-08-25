Париж, , 05:00 — REGNUM Французский президент Эммануэль Макрон вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пытаются противостоять «ястребам» внутри Евросоюза по вопросу поддержки киевского режима, заявил публицист Муджтаба Рахман на страницах газеты The Politico.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«За публичными заявлениями о поддержке [киевского режима] скрывается тихое перетягивание каната между Германием, Францией и — до отставки премьер-министра Марио Драги — Италией с одной стороны, и Польшей, странами Балтии, Скандинавии и Финляндией — с другой», — заявил он.

При этом Макрону и Шольцу якобы приходится скрывать свою настоящую позицию от стран Восточной Европы, которые выступают против мирного урегулирования. Рахман подчеркнул, что Германия и Франция не будут открыто отстаивать свою позицию, пока США продолжают поддерживать киевский режим.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа президент Франции Эммануэль Макрон пообещал киевскому режиму долгосрочную поддержку. По его словам, Запад продолжит поддерживать Киев и в дальнейшем.