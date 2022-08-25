Москва, , 03:48 — REGNUM Экономический спад в Европейском союзе (ЕС) является неминуемым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 августа заявил экономист Василий Колташов.

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«Спад экономики Евросоюза является делом уже решенным. Уже нет вариантов будет или не будет спад. Спад есть, и он будет продолжаться», — сказал Колташов.

Другое дело, что пока с точностью нельзя сказать, насколько серьёзным может быть спад в экономике ЕС. Однако на текущий момент представляется, что промышленность стран Евросоюза может пострадать из-за антироссийских санкций весьма сильно, считает собеседник ИА REGNUM.

«По всей видимости сокращение в промышленности будет серьёзным. А это означает снижение количества рабочих мест, схлопывание сферы услуг, сокращение заработной платы», — отметил экономист.

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