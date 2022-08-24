Москва, 25 августа, 2022, 02:16 — ИА Регнум. Как минимум семь человек пострадали в результате драки со стрельбой на севере Москвы. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

Цитата из к/ф «Зло». Реж. Микаэль Хофстрём. 2003. Швеция Драка

Информация о конфликте поступила в ведомство около 21:30 мск. По предварительным данным, на 2-й Магистральной улице между мужчинами произошёл конфликт, переросший в драку. Потасовка сопровождалась стрельбой.

Утверждается, что участниками инцидента стали около 50 человек. В результате инцидента пострадали семь человек, они были госпитализированы бригадой скорой помощи.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства конфликта, а также личности и местонахождение его участников, а также, кто стрелял и из какого оружия. Согласно данным полиции, причиной произошедшего стал бытовой конфликт.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аресте по решению суда в Москве четырёх человек, избивших сотрудников полиции.