Никосия, 25 августа, 2022, 02:03 — ИА Регнум. Новый рекомбинантный штамм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) первого типа был обнаружен на Кипре, сообщила газета Phileleftheros.

Cdc.gov ВИЧ

Его нашли у 14 жителей острова. Новой разновидности ВИЧ было присвоено обозначение CRF91_cpx. Штамм выделили ученые Кипрского университета, которые проводили исследования в Лос-Аламосской национальной лаборатории в американском штате Нью-Мексико.

После к ним присоединились сотрудники медицинской клиники из кипрского города Ларнака, в которой занимаются изучением синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД), а также лечением этого заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января на сайте Social Science Research Network было опубликовано исследование, в котором говорилось о пациентке из ЮАР, с рождения инфицированной ВИЧ. В 2021 году женщина заболела COVID-19, после чего у неё нашли 21 мутацию коронавируса.