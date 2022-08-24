Берлин, 25 августа, 2022, 01:15 — ИА Регнум. Вооруженные силы Германии столкнулись с «абсолютным дефицитом собственных запасов», заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью телеканалу ZDF.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Германия

По ее словам, такая ситуация приводит к тому, что поставки оружия киевскому режиму с немецкой стороны «находятся на тонкой грани», к которой Берлин «приближался неделями и месяцами».

Бербок добавила, что Германия хотела бы поддержать Киев, но у нее почти не осталось ресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа министр обороны киевского режима Алексей Резников объявил, что ФРГ передала ВСУ американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars II. Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что Киев продолжает получать от Берлина новейшее оружие, часть из которого настолько современное, что его еще нет у немецкой армии.