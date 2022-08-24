Лондон, 25 августа, 2022, 00:25 — ИА Регнум. Срок годности на продуктах питания начали стирать в супермаркетах Великобритании. Об этом 24 августа сообщает агентство Bloomberg.

Дарья Антонова ИА REGNUM Молочная продукция

Маркировка «годен до» и «употребить до» будет удалена полностью или частично на продуктах питания торговых марок Morrisons, Asda, Co-Op, Waitrose и Tesco. Некоторые из компаний-поставщиков собираются удалять маркировку с 90% своей продукции.

В список продуктов, которые не будут маркироваться, попали йогурты, молоко и иная молочная продукция, свежие фрукты и овощи.

Тренд задала компания Morrisons, которая предложила покупателям использовать вместо маркировки «нюхательный тест».

Такой шаг был предпринят с целью сокращения количества пищевых отходов. В Великобритании обязательство о сокращении пищевых отходов взяли на себя все продуктовые магазины, изменив ради этого внутреннюю политику.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России некоторые сетевые магазины в рамках компании по сокращению объёма пищевых отходов намерены продавать товары с истекшим сроком годности.