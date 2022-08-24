Бухарест, 24 августа 2022, 23:29 — REGNUM Крупнейшая атомная электростанция Румынии — «Чернаводэ», расположенная на юге страны, снизила на 10% мощность своего главного энергоблока. Об этом 24 августа сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
По предварительным данным, причиной изменений в работе станции стали неполадки в работе турбинной системы. Согласно другой информации, таким образом «Чернаводэ» перешла в режим жесткой экономии ресурсов.
Напомним, ранее правительство Румынии объявило о намерении реализовать программу сохранения энергоносителей в условиях масштабного кризиса отрасли.
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