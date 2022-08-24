Рига, , 22:48 — REGNUM Меры будут приняты Россией в ответ на преступные действия властей Латвии в отношении советских памятников. В Москву российское посольство направило предложения по ответу Риге как дипломатического, так и экономического характера.

Композиция «Мать-Родина». Памятник освободителям Риги до сноса Kalnroze

Об этом заявил 24 августа российский посол в Латвии Михаил Ванин в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (телеканал «Россия 1»). Дипломат отметил, что считает предложенные руководству России меры в отношении Латвии способными образумить Ригу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Риге варварским образом демонтировали Памятник воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, причём скульптуры намеренно разбили на части.

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