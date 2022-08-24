Несебыр, , 23:02 — REGNUM В городе Несебыр на юго-востоке Болгарии местная полиция задержала уроженку бывшей УССР по подозрению в злостном хулиганстве и угрозах представителям правоохранительных органов. Об этом 24 августа сообщает софийская газета «Телеграф».

Бывшая УССР Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что получившая в Болгарии статус беженца возмутилась «некачественным обслуживанием» в одном из местных банков. Сначала она устроила скандал в офисе финансового учреждения, а затем принялась оскорблять посетителей банка.

Менеджер банка вызвала полицию, которая и задержала беженку. При этом задержанная 27-летняя особа нецензурно выражалась в адрес стражей порядка в частности и правительства Болгарии в целом.

Согласно официальной информации, суд Бургасской области наложил на дебоширку штраф в размере 500 левов ($320).

Напомним, ранее независимые эксперты обратили внимание международной общественности на нежелание переселенцев с территории б. УССР интегрироваться в болгарское общество: из 87 тысяч прибывших, получивших статус беженцев в Болгарии, на работу устроилось не более восьми тысяч.

Читайте ранее в этом сюжете: В Болгарии объяснили нежелание беженцев с Украины работать официально