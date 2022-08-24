Москва, 24 августа 2022, 22:19 — REGNUM У Москвы практически нет связей со странами, которые ввели санкции в отношении России. Об этом 24 августа заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу ТВЦ.
«Со странами, которые ввели санкции, у нас практически никаких связей сегодня нет, в том числе на муниципальном уровне. А с другими странами мы продолжаем сотрудничать», — сказал Собянин.
При этом мэр Москвы отметил, что городская экономика сумела справиться с последствиями введенных в отношении России ограничений.
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