Москва, 24 августа, 2022, 22:11 — ИА Регнум. Без участия киевского режима и вопреки создаваемым им препятствиям из Донбасса и опасных районов бывш. УССР за сутки в Россию было эвакуировано свыше 25 тыс. человек, в том числе почти четыре тыс. детей, сообщает 24 августа Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию.

Пресс-служба тюменского регионального отделения «Молодой гвардии» Эвакуация в Россию

Всего с начала спецоперации было эвакуировано свыше 3,6 млн. человек.

«Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия [киевских] властей из опасных районов [бывш. УССР] и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 320 человек, в том числе 3922 ребенка, а всего с начала специальной военной операции — 3 630 307 человек, из которых 580 049 детей.

Государственную границу Российской Федерации пересекли 614 569 автомобилей, в том числе за сутки — 5102», — сообщил Межведомственный координационный штаб.