Велико-Тырново, Болгария, 24 августа, 2022, 21:59 — ИА Регнум. В районе населенного пункта Стражица Великотырновской области на севере Болгарии произошло землетрясение магнитудой 3,3. Об этом 24 августа сообщает софийская информационная служба News. bg.

Zeml.info Землетрясение

Как утверждают представители Болгарской академии наук (БАН), подземный толчок был зарегистрирован в горной местности на глубине 110 км. Информации о жертвах и разрушениях нет.

На месте происшествия работает специальная комиссия БАН.