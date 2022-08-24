Вашингтон, , 20:50 — REGNUM О телефонном разговоре президента США Джо Байдена с Владимиром Зеленским, запланированном на 25 августа, сообщил 24 августа журналистам Джон Кирби, заведующий в Белом доме вопросами стратегических коммуникаций.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам американкого чиновника, Байден сам позвонит Зеленскому. Глава США собирается сообщить собеседнику «последние данные относительно помощи» страны Киеву «в сфере безопасности».

Уточняя, какое оружие будет передано бандеровцам Пентагоном, Кирби сказал, что это не только боеприпасы, но и беспилотники, а также «ракетные системы класса «земля-воздух» или, может быть, некоторые радиолокационные системы».

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