Санкт-Петербург, 24 августа, 2022, 20:46 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин прибыл в Санкт-Петербург и посетил исторический особняк Салтыковой, на котором ведётся демонтаж флигелей. Об этом 24 августа сообщают организаторы Telegram-чата «SOS снос чат».

Официальное интернет-представительство президента России Александр Бастрыкин

Как ранее заявили градозащитники, в Петербурге продолжили сносить флигели исторического дома, несмотря на то, что по этому факту возбудили уголовное дело. Далее отметили, что снос приостановили, когда рабочие заметили, что процесс фиксируют на камеру.

Вечером 24 августа сотрудники правоохранительных органов прибыли к особняку на Большой Морской, дом 51 и провели задержания. В Telegram-канале «SOS СПб СНОС» поделились кадрами с места события.

В пресс-службе СКР подтвердили визит Бастрыкина. Там добавили, что глава комитета осмотрел особняк, а затем провёл оперативное совещание. По поручению главы СКР усилят следственную группу за счёт следователей центрального аппарата.

В Петербурге ускорят следствие по факту сноса флигелей здания. Для этого проведут ряд необходимых экспертиз, а в последующем привлекут к уголовной ответственности всех, кто причастен к демонтажу флигелей.

«Глава ведомства, отметив неудовлетворительную работу следствия на начальном этапе, поручил организовать служебную проверку в отношении следователей ГСУ по г. Санкт-Петербургу, в производстве которых находилось уголовное дело», — содержится в сообщении.

Отметим, что сотрудники СКР провели допрос генерального директора ООО «Северная земельная компания» Антона Плютова. Компания выступает инвестором проекта по реконструкции объекта и непосредственно участвует в сносе. Пока идёт следствие работы по сносу флигелей будут приостановлены.

Помимо ранее возбуждённого уголовного дела добавляется ещё одно. Оно касается офис-менеджера ООО «Производственно-коммерческая фирма «Мандарин» Николая Маркова. Его обвиняют в избиении градозащитника Олега Мухина и незаконном ограничении свободы. Напомним, что ранее следствие направило в суд ходатайство о заключении Маркова под стражу, но суд это предложение отклонил.