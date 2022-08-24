Нижний Новгород, 24 августа 2022, 20:36 — REGNUM Спецоперация ВС РФ отсекла возможность для НАТО «расквартироваться» на территории б. УССР, заявил 24 августа заместитель председателя СБ РФ Дмитрий Медведев.
Не хватало ещё, чтобы НАТО посягало на Крым, отметил Медведев. Поэтому российское руководство решилось на «превентивную операцию» — СВО.
Читайте также: Сеть: «Второй раз не поведёмся» — Шольц обещал Путину 30 лет НАТО без Киева
Как ранее сообщало ИА REGNUM, два дня назад германский федеральный канцлер Олаф Шольц признался: он убеждал президента России Владимира Путина в том, что Киев в НАТО не возьмут ещё долго.
Читайте ранее в этом сюжете: Медведев: СВО — это вынужденная превентивная мера