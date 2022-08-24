Нижний Новгород, , 20:36 — REGNUM Спецоперация ВС РФ отсекла возможность для НАТО «расквартироваться» на территории б. УССР, заявил 24 августа заместитель председателя СБ РФ Дмитрий Медведев.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Не хватало ещё, чтобы НАТО посягало на Крым, отметил Медведев. Поэтому российское руководство решилось на «превентивную операцию» — СВО.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, два дня назад германский федеральный канцлер Олаф Шольц признался: он убеждал президента России Владимира Путина в том, что Киев в НАТО не возьмут ещё долго.

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