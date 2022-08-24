Москва, , 19:26 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 15 по 22 августа выросла на восемь копеек и составила 50,67 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

АЗС Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Цена на дизельное топливо за этот же период выросла в среднем на 11 копеек и составила 54,58 рубля за литр.

По состоянию на 22 августа средняя цена на литр бензина марки Аи-92 составила 47,22 рубля (+4 копейки за неделю), марки Аи-95 — 51,31 рубля (+6 копеек), марки Аи-98 и выше — 60,44 рубля (+27 копеек).

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 54 российских регионах. Наиболее значительно он подорожал в Коми — на 7,6%.

Снижение цен отмечено в Магаданской области — на 0,2%, Самарской области, Алтайском и Краснодарском краях — на 0,1%.

В Москве цены на бензин за неделю выросли на 0,1%, в Санкт-Петербурге — на 0,3%.