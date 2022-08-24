Москва, 24 августа, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Потребительские цены в России за неделю со 16 по 22 августа снизились в среднем на 0,15%. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика

За период с начала августа потребительские цены, по оценке ведомства, снизились на 0,38%, а инфляция с начала текущего года замедлилась до 10,56%.

Согласно данным Росстата, за неделю в среднем по стране снизились цены на пшено — на 1%, шоколадные конфеты и гречневую крупу — на 0,9%, мясо кур и подсолнечное масло — на 0,3%, свинину, сухие молочные смеси, творог и вермишель — на 0,2%, сливочное масло, стерилизованное молоко, сметану и соль — на 0,1%.

Одновременно с этим сахар-песок подорожал на 0,7%, полукопченые и варено-копченые колбасы, куриные яйца — на 0,5%, сосиски и сардельки — на 0,4%, баранина — на 0,2%, маргарин, пастеризованное молоко, сычужные сыры, печенье, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, рис, макаронные изделия и водка — на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 4,1%. В том числе морковь стала дешевле на 6,3%, помидоры — на 6%, огурцы и картофель — на 5,5%, свекла — на 5,1%, белокочанная капуста — на 5%, репчатый лук — на 4,8%, яблоки — на 2,8%, бананы – на 1,5%.

Зафиксирован рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, спички подорожали на 0,9%, пеленки для новорожденных — на 0,5%, зубные пасты и щетки — на 0,3%, хозяйственное и туалетное мыло — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо, за неделю выросли в среднем на 0,2%.

Отметим, что недельная дефляция в России фиксируется уже седьмую неделю подряд. Так, по данным Росстата, в предыдущую неделю потребительские цены снизились в среднем на 0,13%, за неделю до этого — на 0,08%, ещё неделей ранее — на 0,14%.