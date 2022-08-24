Москва, 24 августа 2022, 19:06 — REGNUM Великобританию и страны Европейского союза (ЕС) ждет масштабный кризис. Об этом 24 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«В Великобритании могут быть введены новые карточки на еду, нормирование потребления электроэнергии. Фактически сегодня европейцам предлагают пить воду из унитаза», — сказал Коротченко.
И подобное положение дел едва ли будет устраивать население стран Евросоюза. Поэтому военный эксперт не исключил, что недовольство жителей ЕС приведет к смене правящих элит в ряде европейских стран.
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