Нью-Йорк, США, 24 августа, 2022, 18:01 — ИА Регнум. Онлайн сможет участвовать Владимир Зеленский в готовящемся заседании СБ ООН по ситуации на территории б. УССР: это решение принял Совет безопасности в ходе голосования 24 августа.

Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина Владимир Зеленский в роли Наполеона

За его присутствие проголосовали все страны — члены СБ ООН, кроме России и Китая: Москва была против, Пекин воздержался.

Несогласие России в этом случае не заблокировало решения Совбеза, поскольку оно проводилось «по процедурному вопросу».