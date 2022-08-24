Киев, , 17:26 — REGNUM Бывший премьер-министр Великобритании заявил, что Соединенное Королевство предоставит киевскому режиму новый пакет военной помощи на сумму $63,7 млн. Об этом Джонсон заявил сегодня, 24 августа, находясь в Киеве.

Борис Джонсон No10 Downing Street

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По словам Джонсона, бандеровские формирования на территории бывшей УССР получат в том числе 850 микродронов, которые помогут улучшить возможности по дальнему обнаружению целей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Запад активно снабжает нацистский режим на территории бывшей УССР различными видами вооружения, без которого бандеровские формирования довольно быстро потеряют боеспособность.

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