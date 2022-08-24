Москва, 24 августа, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Несамостоятельность Владимира Зеленского, его роль в написанном Западом сценарии стали ещё очевиднее после его заявления о «непричастности» к убийству Дарьи Дугиной, сообщил 24 августа журналистам секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Отметив, что Зеленскому никто и так не верит, Патрушев добавил, что этот человек «с первых дней избрания играет по сценарию, написанному западной империей лжи».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленский заявил, что ему нет дела до убийства Дугиной, поскольку оно произошло на территории России, и что он тут ни при чём.