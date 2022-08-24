Кишинёв, , 18:44 — REGNUM Новые должности в правительстве не помогут ни евроинтеграции, ни росту экономики Молдавии. Об этом 24 августа ИА REGNUM заявила доктор политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ им М. В. Ломоносова Наталья Харитонова.

Молдавия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Еще никому формирование дополнительного чиновничьего аппарата не помогло ускорить процесс интеграции в политически, экономически, идеологически и культурно чуждое надгосударственное объединение», — заявила эксперт.

Очевидно, это делается для того, чтобы продемонстрировать Брюсселю, что Кишинев делает все возможное, чтобы оправдать высокое доверие, оказанное Молдавии в виде статуса кандидата в члены ЕС, пояснила политолог.

«Однако эти действия никак не способствуют повышению уровня жизни населения, реальным социально-экономическим преобразованиям. Просто население самой бедной европейской страны получит еще полтора десятка нахлебников», — заключила Харитонова.

Напомним, что в правительстве и в Государственной канцелярии Молдавии будет создано еще 16 новых должностей для сотрудников, которые будут заниматься интеграцией станы в ЕС.