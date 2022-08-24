Таллин, 24 августа, 2022, 15:50 — ИА Регнум.

Дизельное топливо

Эстонская торгово-промышленная палата, Союз производителей строительных материалов, Сельскохозяйственно-торговая палата, Союз пищевой промышленности и Топливный союз обратились к правительству страны с предложением использовать вместо природного газа дизельное топливо.

Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR. Для реализации предложения придется изменить закон о специальной маркировке жидкого топлива таким образом, чтобы дизельное топливо было временно разрешено к использованию для отопления, а также в производстве.

В обращении организации отмечают, что цена на природный газ за последний год выросла приблизительно в шесть раз. В такой ситуации предприниматели ищут способы в случае необходимости замены газа на другой энергоноситель.

«Временная замена газа другим топливом, пусть даже дизельным, позволяет предпринимателям продолжать работу в условиях ограничения потребления газа, платить зарплату, налоги и, надеюсь, как-то пережить тяжелые времена», — аргументировал предложение гендиректор Торгово-промышленной палаты Эстонии Майт Пальтс.

Использовать дизельное топливо со специальной маркировкой для отопления и производства тепла и электроэнергии в Эстонии было разрешено до 2015 года.