Лос-Анджелес, США, 24 августа, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Актёр Джон Бойега «разочарован» компанией Disney, которая недавно отреагировала на критику в адрес актрисы Моусес Ингрэм. Об этом 24 августа пишет Deadline.

Кадр из интервью для GQ Джон Бойега

Бойега отметил, что рад за Ингрэм, за которую вступилась компания и артист Юэн Макгрегор. Однако это заставило его вспомнить о том, что Disney предложила ему «просто промолчать» в ответ на критику в его адрес после выбора его на роль штурмовика Финна. «Это была не та тема для разговора, которую вы могли бы поднять. Но теперь, когда я вижу со стороны, насколько это вопиюще, и вижу, как Юэн Макгрегор выступил и поддержал (Моусес Ингрэм — ИА REGNUM)… Меня это успокаивает, хоть в своё время я не получил поддержки», — признался Бойега.

ИА REGNUM напоминает, что в июне 2022 года Юэн Макгрегор поддержал свою коллегу по сериалу «Оби-Ван Кеноби» Моусес Ингрэм. После выхода шоу актрису раскритиковали за внешний вид, из-за чего Disney и Макгрегор назвали высказывания «расистскими».