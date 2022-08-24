Вашингтон, 24 августа, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Крупнейший в своей истории пакет помощи выделяют Киеву США. Почти $3 млрд пойдут на вооружение и боеприпасы, говорится в заявлении президента Джо Байдена, которое распространил 24 августа Белый дом.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Американский лидер подчеркнул, что США привержены поддержке киевского режима. Вашингтон выделяет средства, на которые Киев закупит системы ПВО, артиллерийские системы и боеприпасы, средства противодействия беспилотникам и радары.

«В рамках этого обязательства я с гордостью объявляю о самом крупном на сегодняшний день пакете помощи в области безопасности: около $2,98 млрд на вооружение и оборудование будут предоставлены в рамках инициативы по содействию безопасности», — указано в заявлении Байдена.

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