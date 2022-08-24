Кишинёв, , 14:52 — REGNUM Население Молдавии в период с 2014 по 2021 год сократилось на 9,3%. Об этом говорится в отчёте Национального бюро статистики республики, обнародованного 24 августа.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Молдавии из-за внешней миграции зафиксировано сокращение населения в большинстве районов страны», — говорится в отчёте.

Согласно представленным данным, больше всего население сократилось в Чимишлийском районе — на 21%. На втором месте Кантемирский район, в котором за восемь лет численность население убыла на 20%. Далее идут Теленештский, Каларашский и Хынчештский районы, где жителей стало меньше на 19%.

Напомним, экономика Молдавии сильно зависит от аграрного сектора. Согласно исследованию Всемирного банка, сельское хозяйство в республике неэффективно: низкие инвестиции привели к снижению урожайности.

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