Джакарта, , 14:50 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на западном побережье Лампунга, в Индонезии, сообщает Detik.

Землетрясение Zeml.info

«Возможности цунами нет», — написало агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии в Twitter.

Эпицентр землетрясения находился в 131 км от западного побережья Лампунга. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Пока неизвестно о разрушениях и жертвах, вызванных землетрясением в Лампунге.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии раскрыло причину землетрясения магнитудой 5,4, которое ощущалось в городе Туал и на острове Банда.

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