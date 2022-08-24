Джакарта, 24 августа, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на западном побережье Лампунга, в Индонезии, сообщает Detik.

Zeml.info Землетрясение

«Возможности цунами нет», — написало агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии в Twitter.

Эпицентр землетрясения находился в 131 км от западного побережья Лампунга. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Пока неизвестно о разрушениях и жертвах, вызванных землетрясением в Лампунге.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии раскрыло причину землетрясения магнитудой 5,4, которое ощущалось в городе Туал и на острове Банда.