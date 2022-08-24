* запрещённая в России организация

Донецк, 24 августа, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Несколько мест для проведения трибунала над военными преступниками киевского режима уже подготовлены, при этом судить будут не только нацистов из батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил 24 августа в эфире телеканала «Соловьев Live».

Иван Шилов, ИА REGNUM Денис Пушилин

По его словам, под трибунал пойдут и другие военные преступники, ответственные за не менее жестокие преступления. По мере расследования и работы со свидетелями вскрываются «преступления не менее ужасные и более циничные».

Нацистский батальон у всех на слуху, добавил он, но и у других за прошедшие восемь лет «серьёзно поломалась голова». Радикальные идеи проникли и в подразделения ВСУ.

«Для нас одной из целей проведения трибунала, помимо того, чтобы возобладала справедливость, для нас важно, чтобы об этих преступлениях узнал мир», — подчеркнул Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, МВД России объявило награду за помощь в задержании командиров киевского нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Константина Немичева и Сергея Величко, которые обвиняются в пытках российских военных.

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