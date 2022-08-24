Вольск, Саратовская область, , 14:53 — REGNUM В Саратовской области жительницу города Вольска признали виновной в убийстве трехмесячного сына. Женщину приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 2 года, сообщает следственное управление СКР по региону.

Колония

Установлено, что в сентябре 2021 года 21-летняя женщина находилась в квартире дома по улице Урицкого города Вольска со своим трехмесячным сыном. Когда мальчик заплакал, раздраженная мать подошла к нему и ударила кулаком в голову. Через несколько дней она вновь из-за плача ребенка несколько раз ударила малыша в голову, после чего задушила его. Зашедшая в комнату мать осужденной обнаружила ребенка мертвым и сообщила в полицию.

Ранее ИА REGNUM передавало, в начале марта 2021 года 38-летний житель города Вольска в состоянии наркотического опьянения надругался над пятилетним сыном своей сожительницы. После этого мужчина выгнал ребенка на улицу без одежды и обуви. Тело замерзшего мальчика обнаружили утром возле магазина.

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