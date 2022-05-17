Саратов, , 12:07 — REGNUM За четыре месяца 2022 года в Саратовской области снизилось на 11,5% количество преступлений, совершенных женщинами (с 993 до 879). Удельный вес женской преступности сократился с 18,6 до 17,5%, сообщает региональная прокуратура.

Преступность

По данным ведомства, всего среди женского пола выявлено 711 нарушительниц закона, из них без постоянного источника дохода — 466 человек, 10 — учащиеся, шесть — студентов.

Рост особо тяжких преступлений произошел на 34,5%, при этом количество тяжких преступлений, совершенных женщинами, сократилось на 36,3%.

Среди общего числа преступлений лидирует незаконный оборот алкоголя (56,5%), на мошенничество приходится 29,3% преступлений. Чаще всего женщины нарушают закон в Энгельсе — 112.

ИА REGNUM ранее сообщало, жительница Аткарского района Саратовской области подозревается в мошенничестве при получении выплат на ребенка.

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