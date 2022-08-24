* запрещённая в России организация

Москва, 24 августа, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России объявило награду в 1 млн рублей за помощь в задержании командиров киевского нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Константина Немичева и Сергея Величко, которые обвиняются в пытках российских военных. Об этом 24 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

(сс) Wanderer777 Батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на параде в Мариуполе, 2021

«За помощь в задержании каждого из них объявлено вознаграждение в размере 1 млн рублей», — заявили в МВД РФ.

Отмечается, что они включены в федеральный список «Десять особо опасных разыскиваемых преступников». Их объявили в межгосударственный розыск и заочно арестовали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на сегодняшний день уже полностью подготовлены материалы по 80 эпизодам преступлений киевского нацистского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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