Москва, 24 августа, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Золотую медаль Всероссийской Спартакиады в стендовой стрельбе в дисциплине «трап» завоевал Геннадий Мамкин, представляющий Татарию. Об этом 24 августа сообщает ИА REGNUM.

Minsport. tatarstan.ru Чемпионат России по стендовой стрельбе

В финале Мамкин победил Максима Кабацкого из Москвы её со счетом 3:2 (30:30 в основной серии). Бронзу в этом виде программы выиграл ещё один представитель Москвы Виктор Васичкин.

Отметим, что олимпийский чемпион 2004 года Алексей Алипов занял седьмое место.

В аналогичной дисциплине у женщин победу одержала Валерия Шуликина (Москва). Второе место заняла Алина Ахатова (Татария). Замкнула тройку Серафима Тарасенко (Воронежская область).