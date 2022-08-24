Канберра, 24 августа, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Представитель Либеральной партии Австралии по вопросам образования Алан Тадж призвал правящих в стране лейбористов допустить компенсацию стоимости обучения в вузах студентам, которые столкнулись с «плохим» опытом обучения из-за удаленного формата преподавания во время пандемии коронавируса. Об этом 24 августа политик заявил в эфире канала Sky News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

«Я постоянно слышу от родителей и непосредственно от студентов, что им обещали приобретения опыта на занятиях в классах, в кампусах, но они получили совсем другое», — сказал Тадж.

Представитель оппозиции также отметил, что ценовая компенсация за недостаточно качественный уровень предлагаемого образования особенно логична в условиях, когда студенты обучаются в гибридном формате в то время, как граждане Австралии могут посещать оперные театры, ходить на спортивные соревнования и путешествовать по стране без ограничений.