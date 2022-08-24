Архангельск, , 13:15 — REGNUM В Архангельске появится арт-объект гигантских размеров — двадцатиметровую фразу «Счастье не за морями» установят на городском пляже. Об этом в соцсетях сообщил мэр города Дмитрий Морев.

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«Сама фраза «Счастье не за морями» для всех нас актуальна по-своему. Для меня лично важно, чтобы архангелогородцы ценили свой город и помнили, что счастье здесь. Надеюсь, что идея найдет отклик в сердцах горожан!», — написал мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, более 80 млн рублей получит Архангельская область на развитие туризма.