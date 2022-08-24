Москва, 24 августа, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Попытки киевского режима агрессивно препятствовать сотрудничеству российских и донбасских парламентариев не скажутся на активности этой работы, отметил глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Как сообщало ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин с главами профильных думских комитетов совершил рабочую поездку в ДНР, где встретился с главой республики Денисом Пушилиным и депутатами Народного Совета Донецкой Народной республики.

По словам Пахомова, круг обсужденных вопросов максимально широк и законодательству республики требуется определённая синхронизация с российским.

«В целом, с коллегами из Донецка у нас единое понимание по всем проблемным вопросам и общее видение способов их решения. Работа идёт активно, несмотря на попытки властей [киевского режима] агрессивно этому препятствовать. И вчерашний обстрел Дома правительства ДНР ещё одно тому подтверждение», — отметил Пахомов в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее ВСУ нанесли массированный удар по центральным районам Донецка и Горловки. Как минимум один человек погиб, еще несколько получили ранения. Было обстреляно, в том числе, здание администрации главы ДНР.