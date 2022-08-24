Мадрид, 24 августа, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Министерство культуры Испании объявило о предоставлении помощи в размере почти четырех миллионов евро на прокат испаноязычных фильмов. Об этом пишет Prensa Latina.

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Средства будут поступать через Институт кинематографии и аудиовизуальных искусств, а всего на 2022 год будет выделено 97 грантов из Фонда защиты кино на распространение европейских и латиноамериканских художественных и короткометражных фильмов.

Общая сумма помощи составит 3 620 314 евро. Помощь получили 30 независимых испанских дистрибьюторов.