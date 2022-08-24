Москва, 24 августа, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В 2023 году в России пройдут совместные антитеррористические учения ШОС «Мирная миссия», заявил 24 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Сергей Шойгу

«Важную роль отводим подготовке войск… В следующем году на территории России проведём совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение стран ШОС «Мирная миссия — 2023», — заявил Шойгу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС.

Он также добавил, что осенью 2022 года «предстоит серия манёвров по линии ОДКБ, которые пройдут в Казахстане, Киргизии и Таджикистане».