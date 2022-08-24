Эр-Рияд, , 12:56 — REGNUM Министерство образования Саудовской Аравии распространило новые инструкции, касающиеся обучения детей нелегальных мигрантов в государственных учебных заведениях.

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает официальное агентство SPA, со ссылкой на заявление министерства, школы должны предоставлять мигрантам специальные формы для приема детей на учёбу. Окончательное решение о приёме ребёнка мигрантов на учёбу должно принадлежать руководству учебного округа.

Министерство образования также будет требовать от школ постоянного ведения статистики по приёму детей мигрантов на учёбу. Обязательным условием для зачисления детей в государственные школы является предоставление документов обоих родителей с указанием их места проживания на территории Саудовской Аравии.