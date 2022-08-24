Кабул, , 12:30 — REGNUM Мансур Ахмад Хан, посол Пакистана в Кабуле, объявил о завершении своей миссии в Афганистане. Он написал на своей странице в «Твиттере», что посетил с прощальным визитом Амир Хана Моттаки, министра иностранных дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Афганистан (сс) Olgamielnikiewicz

«Мы подчеркнули приверженность двух стран дальнейшему укреплению двусторонних отношений», — указал дипломат.

Мансур Ахмад Хан упоминается как один из влиятельных пакистанских деятелей в Кабуле, имеющий большое влияние среди официальных лиц «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На главной странице посольства Пакистана в Кабуле указано, что Ахмад Хан, 1962 года рождения, имеет степень магистра в области дипломатии и поступил на работу в министерство иностранных дел Пакистана в 1992 году.

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Ранее он работал в отделении ООН в Женеве, заместителем посла Пакистана в Кабуле, заместителем Верховного комиссара в Нью-Дели, а также постоянным представителем Пакистана при отделении ООН в Вене.