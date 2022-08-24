Алжир, , 14:27 — REGNUM Полиция Алжира задержала бывшего главу правительства страны Нурединна Бедуи.

Алжир Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как сообщает официальная газета El-Bilad, в среду 24 августа алжирский суд направил политика под арест, выдвинув ему обвинение в коррупции и злоупотреблении служебными полномочиями. В настоящий момент Бедуи содержится в тюрьме аль-Харрах на западе Алжира.

Бедуи занимал должность премьер-министра Алжира в середине 2019 года. Он был назначен на свой пост в разгар уличных протестов, которые привели к отставке президента Абдельазиза Бутефлики.

Ранее по обвинению в коррупции были осуждены предшественники Бедуи на посту премьер-министра: Ахмед Уяхия и Абдельмалек Селлал.