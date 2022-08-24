* талибов — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, 24 августа, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В афганской провинции Баглан двое талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты в результате боестолкновения между силами Фронта национального сопротивления Афганистана и радикалами в кишлаке Хаджа Хазар уезда Нахрин. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Местные источники сообщают, что в результате боя погибли два боевика, а силы Фронта сопротивления потерь не понесли.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Баглане пока не дали комментариев.

Это второе нападение сил фронта на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Нахрин за последнюю неделю.