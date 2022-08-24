Москва, , 12:36 — REGNUM Госдепартамент США утверждает, что антироссийские санкции не мешают инспекциям в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но это не так. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

СНВ-3 Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам дипломата, с США нет нормального авиасообщения, их союзники закрыли своё пространство для российских самолётов, сложно получить транзитные визы для членов инспекционных групп и лётных экипажей. То есть в действительности санкции серьёзно осложнили проведение проверок.

«Заявления госдепартамента об обратном не соответствуют действительности», — приводит слова Антонова РИА Новости.

Ранее о том, что санкции — не помеха для российских проверок на американских объектах, заявил, как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Госдепа Нед Прайс. Антонов подчеркнул, что Вашингтону следует не на словах, на деле продемонстрировать приверженность Договору и добросовестное отношение к своим обязательствам. Россия продолжает работать с американской стороной над устранением имеющихся проблем по вопросу инспекций в рамках договора.

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