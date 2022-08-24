Симферополь, , 12:08 — REGNUM Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану необходимо быть мудрее и мягче обходить вопрос Крыма в своих высказываниях, заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«От лица всех крымчан и всего крымскотатарского народа хочу напомнить президенту Турции, что Крым вернулся в состав России путем демократического волеизъявления абсолютного большинства жителей, согласно международным правилам. Советую Эрдогану быть мудрее и мягче обходить вопрос Крыма в своих высказываниях», — сказал он РИА Новости.

Умеров добавил, что многих удивляет поведение Эрдогана, который чаще других президентов стран НАТО лично встречается с президентом России Владимиром Путиным, но не успев уехать, делает направленные на нарушение границ РФ заявления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Россия должна будет отдать киевскому режиму Крым в оккупацию, если Москва захочет подписать с Киевом соглашения.

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