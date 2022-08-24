Мадрид, , 12:05 — REGNUM Совет министров Испании утвердил особый статус для пятнадцати населенных пунктов, пострадавших от 119 лесных пожаров. Об этом пишет агентство EFE.

Лесной пожар (сс) Saiho

Отмечается, что только к середине августа было уничтожено более 220 000 гектаров.

По словам официального представителя правительства Исабель Родригес, некоторые из пожаров стали причиной гибели трех человек. Она отметила, что более 27 500 человек были эвакуированы, поэтому правительство также намерено оказать помощь пострадавшим от такого рода катастрофы.

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