Комрат, Молдавия, , 17:57 — REGNUM Протесты гагаузов в Молдавии вряд ли достигнут результата. Об этом 24 августа ИА REGNUM заявила доктор политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ им М. В. Ломоносова Наталья Харитонова.

Гагаузия BFPlayer 0

«Политическая акция в центре Кишинева 27 августа вряд ли приведет к тем эффектам, которые ожидает население автономии», — заявила эксперт.

Ресурс такого типа протестов весьма ограничен и без явной внешней поддержки, потенциал которой будет очевиден официальному Кишиневу, протесты ни к чему не приведут, уверена Харитонова.

«Власти демонстрируют в лучшем случае нарочитое безразличие к требованиям гагаузов, в худшем — пренебрежительное отношение. Так, показательным является то, что президент Майя Санду во время пребывания на посту главы государства ни разу не посетила автономию. Однако, не исключено, что на манифестациях в конце августа со стороны представителей автономии прозвучат призывы о реализации права на самоопределение как следствие ущемления интересов гагаузского народа», — заключила политолог.

Напомним, что организаторы протестов в Гагаузии объявили, что следующие протесты пройдут 27 августа в Кишиневе.