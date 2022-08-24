Сеул, 24 августа, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су провел 23 августа экстренное совещание с министрами, чтобы проверить систему социального обеспечения страны в связи с недавними самоубийствами матери и двух ее дочерей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на канцелярию главы правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Известно, что тела женщины в возрасте старше 60 лет и двух её дочерей, которым было около 40 лет, были найдены 21 августа в их доме в городе Сувон. Позднее стало известно, что семья долгое время боролась с болезнью и испытывала финансовые трудности.

Премьер-министр призвал участников заседания проверить систему социального обеспечения, найти её «слепые зоны» и исправить недостатки.

«Реальность такова, что многие до сих пор не пользуются социальными услугами, потому что не знают о них», — сказал Хан Док Су.