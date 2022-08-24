Тбилиси, 24 августа, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Власти Турции направили специализированную авиацию для тушения лесного пожара в Боржомском муниципалитете края Самцхе-Джавахетия Грузии. Об этом 24 августа сообщает пресс-служба МВД Грузии.

facebook.com/KvirikashviliOfficial/ Тушение пожара в в Боржомском ущелье

«Утром возобновили работу вертолеты пограничной службы. В рамках международной помощи пожарный самолёт Турецкой Республики с восьмитонным баком был привлечён к тушению пожара в муниципалитете Боржоми. Сегодня к работам по тушению пожара будут привлечены ещё два специализированных пожарных самолёта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к тушению также привлекут пожарный поезд. Кроме того, к очагам возгорания прокладывают подъездные пути для спецтехники. За распространением огня следят с помощью дронов.

Стоит отметить, что утром пожар в Боржомском муниципалитете приблизился к городу Ахалцихе.