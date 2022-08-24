Орел, 24 августа, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Видео, на котором зафиксирован момент поджога входа в здание правительства Орловской области, опубликовал 24 августа губернатор региона Андрей Клычков в своём телеграм-канале.

Телеграм-канал Андрея Клычкова Скриншот видео

«Как можете видеть, нападавший, одетый в черную куртку, подъехал на велосипеде, лицо не прятал. Бросил одну бутылку с зажигательной смесью, она не взорвалась, тогда он бросил вторую», — прокомментировал Клычков видео.

Он уточнил, что в результате инцидента пострадал один сотрудник. В происшествии разбираются правоохранители.

Как сообщало ИА REGNUM, около 07:50 мск неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание администрации Орловской области. Возгорание оперативно потушили.